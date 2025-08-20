بالصورة.. الملكة رانيا تحتسي القهوة مع الملك عبد الله وتعلق: "أحلى فنجان قهوة"

وشاركت رانيا العبد الله متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة عفوية تجمعها بالملك ، ، خلال استراحة قهوة داخل أجواء منزلية دافئة.وظهرت الملكة في الصورة مبتسمة وتحمل كوب قهوة، بينما يقف إلى جانبها الملك عبد الله وهو ممسك بكوب آخر، في لقطة عفوية مليئة بالانسجاموأرفقت الملكة الصورة بتعليق قصير جاء فيه: "أحلى فنجان قهوة".وحصدت الصورة آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعة واحدة فقط.وفي حزيران الماضي، احتفل ملك وملكة بذكرى زواجهما، وكانت قد حرصت الملكة رانيا العبد الله على تهنئة زوجها الملك عبد ملك الأردن بمناسبة هذه الذكرى، والتي يتم الاحتفال بها يوم 10 حزيران من كل عام.ونشرت الملكة رانيا صورة جمعتها بالملك عبد الله عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلقت على الصورة قائلة: " كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك! كل عام وأنت السند والشريك".