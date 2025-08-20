الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
تحديث جديد في طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537853-638913088131115474.jpg
بالصورة.. الملكة رانيا تحتسي القهوة مع الملك عبد الله وتعلق: "أحلى فنجان قهوة"
دوليات
2025-08-20 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
235 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
من المعروف عن
الملكة
رانيا مشاركتها المتكررة للحظات شخصية وعائلية عبر حسابها الرسمي بانستغرام دائمًا، حيث تحرص على إبراز الجانب الإنساني من حياة
العائلة المالكة
الهاشمية، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الناس ويعزز مكانتها.
وشاركت
الملكة
رانيا العبد الله متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة عفوية تجمعها بالملك
عبد الله الثاني
،
ملك الأردن
، خلال استراحة قهوة داخل أجواء منزلية دافئة.
وظهرت الملكة في الصورة مبتسمة وتحمل كوب قهوة، بينما يقف إلى جانبها الملك عبد الله وهو ممسك بكوب آخر، في لقطة عفوية مليئة بالانسجام
وأرفقت الملكة الصورة بتعليق قصير جاء فيه: "أحلى فنجان قهوة".
وحصدت الصورة آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعة واحدة فقط.
وفي حزيران الماضي، احتفل ملك وملكة
الأردن
بذكرى زواجهما، وكانت قد حرصت الملكة رانيا العبد الله على تهنئة زوجها الملك عبد
الله الثاني
ملك الأردن بمناسبة هذه الذكرى، والتي يتم الاحتفال بها يوم 10 حزيران من كل عام.
ونشرت الملكة رانيا صورة جمعتها بالملك عبد الله عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلقت على الصورة قائلة: " كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك! كل عام وأنت السند والشريك".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
