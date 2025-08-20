واشنطن تكشف عن مقتل قيادي بداعش في سوريا

كشف مسؤول أمريكي، الأربعاء، عن مقتل قيادي في تنظيم شمال .

وقال المسؤول الأمريكي وفق وكالة "رويترز"، إن "عملية عسكرية أمريكية في شمال تسفر عن مقتل قيادي في تنظيم ".

وكان طيران نفذ فجر اليوم الأربعاء، عملية إنزال جوي دقيقة في مخيمات أطمة شمال إدلب، استهدفت منزلاً كان يختبئ بداخله ما يعرف بـ" الخامس" لتنظيم داعش يُعرف باسم " القرشي".

وبحسب ، شارك في العملية عدة مروحيات انطلقت من مطار صرين بريف عين العرب (كوباني)، فيما انتشرت قوات خاصة بكثافة في الشوارع المحيطة، بالتزامن مع فرض الأمن العام طوقاً أمنياً حول المنطقة، وسط إطلاق نار من قبل العناصر المقتحمة وإجراءات أمنية مشددة على السكان قرب الموقع المستهدف.



