بعد الرسوم الأخيرة.. حديث عن توتر العلاقات الهندية الأمريكية

أصدر الرئيس الأميركي ، قبل أيام أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند.

واتهم نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على منذ غزو أوكرانيا عام 2022.

ودفع ، بمفرده تقريبًا، الشراكة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين، ففي السادس من أغسطس، وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلانه عن استيائه من تجارة الهند مع ، مدعيًا أنه سيرفع التعريفات عليها بشكل كبير. وبذلك، يصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهند إلى 50%.

وعكّر هذا الخلاف التجاري صفو العلاقات الهندية الأمريكية، التي يمكن القول إنها في أدنى مستوياتها حتى الآن في الحادي والعشرين، وتبدو التوترات الحالية مفاجئة للكثيرين نظرًا للمسار الإيجابي الذي شهدته الشراكة الهندية الأمريكية خلال العقدين الماضيين، ومع ذلك فإن العلاقة مثقلة بخطوط صدوع كبيرة، وأهمها علاقات الهند مع روسيا، ويسعى ترامب إلى تفاقم هذا الصدع لتحقيق مكاسب سياسية.

وبالنسبة لواشنطن، استندت شراكتها الأقوى مع الهند إلى منطق الاستفادة منها كقوة رادعة لصعود ، ولذلك، أُبقيَ الخلاف حول روسيا جانبًا إلى حد كبير لفترة طويلة، ومع ذلك فإن اليوم منشغلة بالصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، وبالتالي فإن مواجهة الصين في منطقة المحيطين والهادئ ليست الهدف الأبرز والأكثر إلحاحًا للسياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الحالي.

وفي عام 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا، شجعت الولايات المتحدة نفسها مشتريات الهند من الطاقة، وفقًا لما ذكرته في بيان، "لأن الإمدادات التقليدية حُوِّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع".

وأشارت الهندية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تستورد والمواد الكيميائية واليورانيوم والبلاديوم من روسيا حتى اليوم، من ناحية أخرى زادت الهند مشترياتها من الطاقة من الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث ارتفعت وارداتها من النفط الخام بنسبة 51% في النصف الأول من عام 2025.

وتضاعفت واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة تقريبًا من 1.41 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 إلى 2.46 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفي فبراير تعهد بزيادة واردات من 15 مليار دولار إلى 25 مليار دولار في عام 2024، وبالتالي خفض العجز التجاري، وهو مصدر قلق دائم لترامب.

ووفقًا لذلك، تناقش شركات النفط والغاز الهندية عمليات شراء طويلة الأجل من النفط والغاز الأمريكيين مع نظيراتها الأمريكية، وتسعى الهند جاهدة لتقليل اعتمادها على مشتريات من خلال زيادة وارداتها من الطاقة الأمريكية.

ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الهند حتى بعد خمس جولات من المفاوضات التجارية، على الرغم من استعداد الهند المعلن لتقديم تنازلات تجارية جوهرية. يشير هذا إلى أن الرسوم الجمركية كانت سياسية - أو شخصية، في حالة ترامب - انتقامية وليست اقتصادية.