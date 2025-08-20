Alsumaria Tv
بعد الرسوم الأخيرة.. حديث عن توتر العلاقات الهندية الأمريكية

دوليات

2025-08-20 | 14:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد الرسوم الأخيرة.. حديث عن توتر العلاقات الهندية الأمريكية
المصدر:
وكالات
36 شوهد

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أيام أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند.

واتهم نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
 
ودفع ترامب، بمفرده تقريبًا، الشراكة الهندية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين، ففي السادس من أغسطس، وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلانه عن استيائه من تجارة الهند مع روسيا، مدعيًا أنه سيرفع التعريفات الجمركية عليها بشكل كبير. وبذلك، يصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهند إلى 50%.
 
وعكّر هذا الخلاف التجاري صفو العلاقات الهندية الأمريكية، التي يمكن القول إنها في أدنى مستوياتها حتى الآن في القرن الحادي والعشرين، وتبدو التوترات الحالية مفاجئة للكثيرين نظرًا للمسار الإيجابي الذي شهدته الشراكة الهندية الأمريكية خلال العقدين الماضيين، ومع ذلك فإن العلاقة مثقلة بخطوط صدوع كبيرة، وأهمها علاقات الهند مع روسيا، ويسعى ترامب إلى تفاقم هذا الصدع لتحقيق مكاسب سياسية.
 
وبالنسبة لواشنطن، استندت شراكتها الأقوى مع الهند إلى منطق الاستفادة منها كقوة رادعة لصعود الصين، ولذلك، أُبقيَ الخلاف حول روسيا جانبًا إلى حد كبير لفترة طويلة، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة اليوم منشغلة بالصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، وبالتالي فإن مواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليست الهدف الأبرز والأكثر إلحاحًا للسياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الحالي.
 
وفي عام 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا، شجعت الولايات المتحدة نفسها مشتريات الهند من الطاقة، وفقًا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان، "لأن الإمدادات التقليدية حُوِّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع".
 
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تستورد الأسمدة والمواد الكيميائية واليورانيوم والبلاديوم من روسيا حتى اليوم، من ناحية أخرى زادت الهند مشترياتها من الطاقة من الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث ارتفعت وارداتها من النفط الخام بنسبة 51% في النصف الأول من عام 2025.
 
وتضاعفت واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة تقريبًا من 1.41 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 إلى 2.46 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفي فبراير تعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيادة واردات الطاقة الأمريكية من 15 مليار دولار إلى 25 مليار دولار في عام 2024، وبالتالي خفض العجز التجاري، وهو مصدر قلق دائم لترامب.
 
ووفقًا لذلك، تناقش شركات النفط والغاز الهندية عمليات شراء طويلة الأجل من النفط والغاز الأمريكيين مع نظيراتها الأمريكية، وتسعى الهند جاهدة لتقليل اعتمادها على مشتريات الطاقة الروسية من خلال زيادة وارداتها من الطاقة الأمريكية.
 
ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الهند حتى بعد خمس جولات من المفاوضات التجارية، على الرغم من استعداد الهند المعلن لتقديم تنازلات تجارية جوهرية. يشير هذا إلى أن الرسوم الجمركية كانت سياسية - أو شخصية، في حالة ترامب - انتقامية وليست اقتصادية.
 

الأمم المتحدة بشأن معاناة أطفال غزة: تضاعفت ثلاث مرات
18:05 | 2025-08-20
روسيا ترفض نشر قوات الناتو في أوكرانيا
17:29 | 2025-08-20
سوريا.. المصادقة على النظام الانتخابي لمجلس الشعب
17:02 | 2025-08-20
بعد رسالته الأخيرة.. وفاة "القاضي الرحيم" فرانك كابريو
16:41 | 2025-08-20
تحديث جديد في طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة
15:39 | 2025-08-20
الأمم المتحدة تعارض "خطط إسرائيل" لاحتلال غزة
15:26 | 2025-08-20

