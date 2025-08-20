بعد اتفاق سلام.. دول أوروبية تكشف عزمها إرسال قوات لأوكرانيا

ذكرت تقارير صحفية، أن العديد من أعلنت استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا، كجزء من الضمانات الأمنية التي ستقدم إلى ، بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع .

ويسعى الأوروبيون للاستفادة من نتائج الاجتماع القادة الأوروبيين مع الرئيس الأميركي ، لوضع في موقف أقوى، قبل اجتماع محتمل بين الرئيسين وفلوديمير ، بحسب وكالة "بلومبرغ".

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أوروبيين، وضعوا خطة لإرسال قوة طمأنة متعددة الجنسيات لردع أي هجوم روسي مستقبلي، وهم الآن ينتظرون موافقة الرئيس الأميركي . وتتضمن المرحلة الأولى نشر قوات أوروبية، بما في ذلك مئات الجنود البريطانيين والفرنسيين في أوكرانيا بعيدا عن خطوط المواجهة، لمساعدة الجيش الأوكراني في التدريبات وتعزيز قوته.



وتشمل المرحلة الثانية، لعب دورا احتياطيا، كالمساهمة في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة الحدود وتوريد الأسلحة، وقد يشمل ذلك الدفاع الجوي.



وذكرت صحيفة "تلغراف"، الأربعاء، أن حجم القوات الأوروبية ودورها غير واضح، متوقعة أن يتوافق القادة الأوروبيون على التفاصيل خلال الأيام المقبلة.



والثلاثاء، استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال قوات أمريكية برية إلى أوكرانيا، بمجرد توقيع اتفاق سلام، لكنه لم يستبعد إمكانية تقديم دعما جويا لتأمين الأجواء الأوكرانية.



وقال ترامب وفق شبكة " نيوز": "عندما يتعلق الأمر بالأمن، هم (الأوروبيون) مستعدون لإرسال قوات برية، ونحن مستعدون لمساعدتهم بأمور خاصة، ربما يمكن الحديث عن الدعم الجوي، فلا أحد يملك المعدات التي نملكها".



وأوضحت وكالة "بلومبرغ"، أن حجم المساعدات الأميركية ومدى التزامها لا يزالان غامضين، ويتوقع المسؤولون الأوروبيون أن تقدم واشنطن معلومات استخباراتية، وأسلحة لأوكرانيا عبر شركاء أوروبيين.