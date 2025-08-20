الأمم المتحدة تعارض "خطط إسرائيل" لاحتلال غزة

وقال خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء: "كنا نقف ضد ذلك بحزم. ومن الواضح أنه سيؤدي إلى نقل جماعي جديد للناس الذين قد تعرضوا لذلك أكثر من مرة منذ بداية هذه المرحلة من النزاع".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإسرائيلي وافق على العملية للسيطرة على مدينة ، ومن المقرر رفع الخطة التي صادق عليها، إلى الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس.



وفي 8 آب الحالي، وافقت الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينت) على خطة لاحتلال كامل أراضي قطاع غزة لتسليمه إلى سلطة مدنية في وقت لاحق وإلحاق هزيمة بحركة "حماس".