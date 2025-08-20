تحديث جديد في طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة

وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في تحديث السياسة الصادر عنها: "تعمل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية على تحديث الإرشادات في "دليل سياسات USCIS" بشأن العوامل التي يأخذها الموظفون في الاعتبار عند النظر في طلبات ذات مزايا معينة تستدعي ممارسة السلطة التقديرية. ويشمل ذلك عوامل تتعلق بطلبات الإفراج المشروط السابقة لأجانب وأي تورط لهم في منظمات معادية للولايات المتحدة أو منظمات إرهابية، بالإضافة إلى استخدام السلطة التقديرية في البت في طلبات ذات مزايا معينة في حال وجود أدلة على نشاط معاد للسامية".وأضاف: "على صعيد منفصل، قامت USCIS بتوسيع أنواع طلبات المزايا التي تخضع لفحص مواقع التواصل الاجتماعي، وستتم إضافة مراجعات للأنشطة المعادية للولايات المتحدة إلى هذا الفحص. وسيكون النشاط المعادي للولايات المتحدة عاملا سلبيا بشكل كبير في أي تحليل تقديري".وقال المتحدث باسم USCIS، ماثيو تراجيسر: "لا ينبغي منح مزايا لأولئك الذين يحتقرون البلاد ويروجون لأيديولوجيات معادية للولايات المتحدة. تلتزم خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بتنفيذ سياسات وإجراءات العداء للولايات المتحدة وتدعم تطبيق إجراءات فحص وتدقيق صارمة إلى أقصى حد ممكن".وتابع: "تبقى مزايا الهجرة - بما في ذلك العيش والعمل في - امتيازًا، وليس حقا".