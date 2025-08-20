بعد رسالته الأخيرة.. وفاة "القاضي الرحيم" فرانك كابريو

وجاء في الحساب الذي يحمل اسم القاضي، أن كابريو توفي بسلام بعد صراع "طويل وشجاع مع سرطان البنكرياس"، وفق وسائل إعلام دولية.





وفي كانون الثاني الماضي، أعلن القاضي كابريو اعتزاله مقاعد القضاة بعد 40 عامًا قضاها في السلك القضائي.



