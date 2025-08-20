روسيا ترفض نشر قوات الناتو في أوكرانيا

وكتب مدفيديف على موقع "إكس"،: "لقد قيل بشكل واضح إن أي قوات للناتو بمثابة قوات حفظ سلام مرفوضة".وأضاف أن " لن تقبل بمثل هذه الضمانات الأمنية".وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانيول ، الذي قال إن "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا يجب أن ينشر قوات على الأرض وفي البحر وفي الجو في إطار الضمانات الأمنية لأوكرانيا.وأعلنت روسيا مرارا أنها ترفض فكرة نشر قوات لدول على الأراضي الأوكرانية.