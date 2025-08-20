Alsumaria Tv
البث المباشر
تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
الأمم المتحدة بشأن معاناة أطفال غزة: تضاعفت ثلاث مرات

دوليات

2025-08-20 | 18:05
الأمم المتحدة بشأن معاناة أطفال غزة: تضاعفت ثلاث مرات
المصدر:
روسيا اليوم
51 شوهد

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة تضاعف ثلاث مرات منذ آذار الماضي مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، إن نحو ثلث الأطفال في مدينة غزة وحدها يعانون من سوء التغذية، مشيرا إلى أن هذا الرقم يزيد ستة أضعاف عما كان عليه قبل انتهاء وقف إطلاق النار في مارس الماضي وفرض الحصار على قطاع غزة.

وأضاف لازاريني: "هذه ليس كارثة طبيعية، بل مجاعة من صنع الإنسان، كان من الممكن منعها".

وتستند بيانات "الأونروا" إلى دراسة شملت نحو 100 ألف طفل دون سن الخامسة، وأوضحت الوكالة أنها إلى جانب منظمات الإغاثة الأخرى، لم تتمكن من إدخال المساعدات إلى القطاع منذ نحو ستة أشهر، على الرغم من أن مستودعاتها في مصر والأردن تحتوي على مؤن تكفي لحمولة 6 آلاف شاحنة، بينها إمدادات غذائية تغطي احتياجات ثلاثة أشهر.

وفي منتصف يوليو الماضي، أفادت "الأونروا" بأن 10% من الأطفال الذين جرى فحصهم في عياداتها يعانون من سوء التغذية.

هذا ويعاني أكثر من مليون طفل دون سن 18 عاما في قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء، بينما يهدد سوء التغذية حياة 40 ألف رضيع ما دون العام و250 ألف طفل دون الخامسة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
Play
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
Play
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
Play
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-20
Play
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-20
Play
العراق في دقيقة 20-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-20
Live Talk
Play
Live Talk
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
Play
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
Play
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
Play
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
