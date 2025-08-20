الأمم المتحدة بشأن معاناة أطفال غزة: تضاعفت ثلاث مرات

وقال المفوض العام لوكالة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، في منشور على منصة "إكس"، إن نحو ثلث الأطفال في مدينة وحدها يعانون من سوء التغذية، مشيرا إلى أن هذا الرقم يزيد ستة أضعاف عما كان عليه قبل انتهاء وقف إطلاق النار في مارس الماضي وفرض الحصار على قطاع غزة.وأضاف لازاريني: "هذه ليس طبيعية، بل مجاعة من صنع الإنسان، كان من الممكن منعها".وتستند بيانات "الأونروا" إلى دراسة شملت نحو 100 ألف طفل دون سن الخامسة، وأوضحت الوكالة أنها إلى جانب منظمات الإغاثة الأخرى، لم تتمكن من إدخال المساعدات إلى القطاع منذ نحو ستة أشهر، على الرغم من أن مستودعاتها في والأردن تحتوي على مؤن تكفي لحمولة 6 آلاف شاحنة، بينها إمدادات غذائية تغطي احتياجات ثلاثة أشهر.وفي منتصف يوليو الماضي، أفادت "الأونروا" بأن 10% من الأطفال الذين جرى فحصهم في عياداتها يعانون من سوء التغذية.هذا ويعاني أكثر من مليون طفل دون سن 18 عاما في قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء، بينما يهدد سوء التغذية حياة 40 ألف رضيع ما دون العام و250 ألف طفل دون الخامسة.