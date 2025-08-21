ضجة في لبنان.. تفاصيل تعرض اليسا لاحتيال بـ2.7 مليون دولار

وبحسب التقارير، فإن القضية تعود لعام 2019 والمتعلقة بأزمة السيولة في ، حين لجأ العديد من النجوم إلى وسطاء ورجال اعمال لتحويل الشيكات إلى "دولار نقدي"، وقامت حينها بتسليم رجل الاعمال شيكا بقيمة 2.7 مليون دولار لغرض تحويله الى دولار نقدي، الا ان الأموال لم تعاد الى صاحبتها ما دفع الفنانة لاحقًا إلى إلى القضاء اللبناني وتقديم دعوى رسمية ضده بتهمة الاحتيال.واثيرت ضجة في لبنان بعد تمكن المتهم من مغادرة مطار بجواز سفره البريطاني، بالرغم من وجود بلاغ قضائي ضده، وهو ما اثار الشكوك حول وجود تواطؤ من داخل المطار والأجهزة الأمنية.من جانبها، أصدرت بيانا رسميا حول الواقعة، أوضحت فيه أن اللبناني المذكور غادر لبنان عبر المطار بالفعل، ولكن البلاغ لم يكن موجودا على شاشة الاستعلام، ما دفع المديرية الى تشكيل لجنة من الضباط للتحقيق في القضية وتحديد سبب عدم ظهور البلاغ، كما تم توقيف جميع العسكريين المكلفين باستلام التدابير القضائية وتعميمها على المنافذ الحدودية احتياطيا على ذمة التحقيق.