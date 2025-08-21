عراقي الجنسية.. ألمانيا تطرد زعيم داعش السابق من أراضيها

وأوضح المتحدث أن المدان لم يقدم أي طلب بالإذن بالاستئناف على حكم الطرد. وخسر دعوى قضائية ضد الطرد في يونيو الماضي. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجرى ترحيله بالفعل.وكان أبو ولاء، المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات ونصف، برر دعوته ضد الطرد بوجود أطفاله السبعة في .ومع ذلك، ذكر القاضي عند إعلانه الحكم أن المصلحة المترتبة على الطرد مقدمة على مبررات الدعوى لأسباب حتمية تتعلق بالأمن القومي. وأشار إلى أنه لم يتضح أي تغيير يذكر في الموقف السابق للمدعي بصفته إرهابيا داعشيا أو تخلصه من التطرف.وتعتبر القضية المتعلقة بالطرد خطوة تمهيدية، حيث يعتبر الحكم بالطرد قرارا إداريا يلزم المعني بمغادرة البلاد. أما بالنسبة للترحيل الفعلي فيتطلب البت فيه عبر إجراءات منفصلة.وقال المتحدث باسم محكمة الإدارية: "لا تزال المحكمة تنتظر نتيجة إجراءات ، لا سيما في ضوء التهديد المحتمل الإعدام في ".