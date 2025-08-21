صحيفة بريطانية: ترامب ينسحب مؤقتاً من تسوية الأزمة الأوكرانية

ووفقا للمصدر، يريد بهذا الشكل فسح المجال للرئيس وفلاديمير لتنظيم لقاء ثنائي بأنفسهما.وذكر المصدر للصحيفة، أن ترامب يعتزم اتخاذ "موقف الانتظار والترقب" لمعرفة ما إذا كان مثل هذا الاجتماع ممكنا.في 19 أغسطس، قال ترامب إن جميع القرارات المتعلقة بحل الصراع في أوكرانيا يجب أن يتخذها وزيلينسكي، لأن بعيدة للغاية عن مسرح الأعمال القتالية.وقال ترامب خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي : "أجريت اجتماعا ناجحا للغاية مع الرئيس بوتين. وأجريت اجتماعا ناجحا أيضا مع الرئيس زيلينسكي. ورأيت أنه سيكون من الأفضل أن يلتقيا دون حضوري لفهم الأمر. أريد أن أفهم ما الذي سيؤول إليه الأمر.. إنهم بصدد الإعداد (للقاء محتمل)، وسنرى ما سيحدث".وأعرب الرئيس الأمريكي في المقابلة عن تفاؤله بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.