الجيش الإسرائيلي يدعو جهات طبية ومنظمات دولية لإخلاء غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في إطار استعداداته لتحريك السكان من مدينة نحو الجنوب بغرض حمايتهم، شرع ضباط أعمال الحكومة في المناطق، قبل يومين، بإجراء مكالمات تحذيرية أولية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، بهدف التنسيق والاستعداد لنقل السكان نحو جنوب القطاع".وحسب البيان، أكد الضباط للجهات الطبية أن "بنى المستشفيات التحتية في جنوب القطاع تجهز لاستيعاب المرضى والمصابين، مع إدخال كميات إضافية من المعدات الطبية اللازمة وفق طلبات منظمات ".وأوضح ضابط أعمال الحكومة في غزة، خلال حديثه مع مسؤول رفيع في المنظومة الصحية، قائلاً: "أتحدث معك عن إمكانية دخول الجيش إلى مدينة غزة، وسيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى جنوب القطاع. هذا الأمر يتطلب إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من الشمال إلى الجنوب، لضمان تقديم الاستجابة لجميع المرضى وتحضير المستشفيات لاستيعاب القادمين من الشمال. من المهم أن تتلقوا هذا التوجيه من مصدر رسمي. وسنوفر لكم مكانا لتكونوا فيه، سواء كان مستشفى ميدانيا أو أي مستشفى آخر".