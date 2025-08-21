لبنان يتحرك لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية.. انطلاق وسط تعثرات

جاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية تنفيذ خطة مشتركة تهدف إلى حصر السلاح بيد .وأوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، في بيان وزعته رئاسة ، أن "المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية تبدأ اليوم من مخيم في ، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة ".ويأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أشهر من التوصل إلى اتفاق بين السلطات والفصائل الفلسطينية بشأن آلية تسليم السلاح، وسط تأكيد بيروت أن الخطوة تشكل مدخلا لإرساء الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.ومن المتوقع أن تتم عملية التسليم بشكل تدريجي وتشمل في مراحل لاحقة مخيمات أخرى في بيروت والمناطق، على أن يجري توثيق السلاح المسلم وإيداعه لدى الجيش اللبناني ضمن ترتيبات أمنية ولوجستية متفق عليها.وتتقاطع هذه الخطوة مع قرار الأخير القاضي بتكليف الجيش إعداد خطة عملية لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، بما فيها " "، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية حساسة، تثير تساؤلات حول قدرة الدولة على المضي في هذا المسار الشائك وسط تعقيدات داخلية وإقليمية.