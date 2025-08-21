المسيرتان قادمتان على الأرجح، من البيضاء، حليفة ، التي تخوض حربا في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.وقال البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش اليوم الخميس، إن هولندا تعتزم إرسال منظومتين للدفاع الجوي من طراز ونحو 300 فرد لحماية مركز للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في بولندا حليفتها في .وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، سقطت طائرة مسيرة روسية الصنع في حقل بشرق بولندا، مما زاد من حالة القلق في وارسو إزاء الانتهاكات لمجالها الجوي خلال الحرب في أوكرانيا المجاورة، وفقا لـ"رويترز".وقال كاميش في مؤتمر صحفي "بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا والصراع الدائر ودور بولندا في تأمين النقل إلى أوكرانيا لوجستيا، تعلن هولندا دعمها لأنظمة تأمين مجالنا الجوي وأنظمة الدفاع الجوي"، معربا عن تقديره لهذا القرار.وأوضحت هولندا أمس الأربعاء أن أنظمة باتريوت سيجري نشرها في الفترة من أول ديسمبر/كانون الأول القادم إلى أول يونيو/حزيران من العام المقبل.وسقطت الطائرة العسكرية المسيرة في حقل بشرق بولندا ليل الثلاثاء، مما أسفر عن اندلاع حريق في المحاصيل وتحطم النوافذ في المنازل القريبة وتفاقم التوترات التي تحيط بالجهود المكثفة الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال مدع عام اليوم الخميس إن الطائرة المسيرة جاءت على الأرجح من اتجاه روسيا البيضاء، حليفة موسكو المقربة.في غضون ذلك، أعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بالقرب من العاصمة على حدودها مع روسيا البيضاء، ردا على اختراق طائرات مسيرة مجالها الجوي.وقال متحدث باسم في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس "اتخذنا هذا (القرار حرصا) على الوضع الأمني في ليتوانيا ولمواجهة التهديدات التي يتعرض لها المجتمع، بما في ذلك المخاطر التي (ربما) تواجه بسبب اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي".وأضاف البيان أن منطقة الحظر الجوي ستتيح للقوات المسلحة الليتوانية الرد على أي اختراق للمجال الجوي، في أعقاب تسلل المسيرة من روسيا البيضاء.وتشترك ليتوانيا في حدود بطول 679 كيلومترا مع روسيا البيضاء، وتقع العاصمة فيلنيوس على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود.وذكر إعلان لهيئة الملاحة الجوية أنه جرى تدشين منطقة الحظر الجوي في 14 أغسطس/آب الجاري، وتمتد من الأرض حتى ارتفاع 3.7 كيلومتر.وأضاف أن الطائرات تواجه في تلك المنطقة "خطر الاعتراض أو الاشتباك في حالة اختراق (المجال الجوي)".وطلبت ليتوانيا من حلف شمال الأطلسي تعزيز دفاعاتها الجوية بعد أن تحطمت في أراضيها طائرتان مسيرتان عسكريتان من روسيا البيضاء في يوليو تموز، وصُنفتا على أنهما من طراز جيربيرا الذي تنتجه روسيا.