ادانة مشتركة لـ21 دولة أوروبية على مشروع إسرائيل الاستيطاني ودعوة للتراجع

وذكر البيان المشترك، أنه "ندين بأشد العبارات التصديق في على مشروع استيطاني بمنطقة إي1 شرقي ".ودعت الدول، بحسب البيان، "إسرائيل للتراجع فورا عن قرار التوسع الاستيطاني الخطير لأنه يغذي العنف".وأضافت، أن "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تقوض تطلعاتنا نحو الأمن والازدهار بالشرق الأوسط".