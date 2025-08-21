محكمة أمريكية تلغي غرامة مالية على ترامب

وكان قرار المحكمة الذي وجد أن بالغ في ثروته في البيانات المالية واحدة من القضايا القانونية القليلة التي لم تتوقف أو تُرفض نتيجة لفوزه الرئاسي.وانقسمت المحكمة حول عدة جوانب من قرار القاضي في آرثر إنغورون في القضية، لكنها اتفقت على إلغاء الغرامة الضخمة المفروضة على الرئيس.ويمكن أن يواصل لنيويورك السعي لتحصيل الغرامة عن طريق استئناف حكم القضاة أمام المحكمة الأعلى التالية في الولاية، .ووجد القاضي إنغورون ترامب مسؤولا عن الاحتيال المالي في عام 2023، وقدرت هيئة محلفين لاحقا العقوبات التي يحتاج الرئيس وشركاؤه التجاريون لدفعها.وتم في النهاية منع الرئيس من إدارة أعمال في الولاية كموظف أو مدير لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 364 مليون دولار كانت تتراكم عليها الفائدة يوميا.ويتجاوز المبلغ الإجمالي – المضاف إليه الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في ، ومن بينهم ابنا ترامب، ودونالد الابن - الآن 527 مليون دولار بالفوائد.