نتنياهو يتخذ قرارا يخص مفاوضات الرهائن وإنهاء الحرب

أعلن الإسرائيلي ، الخميس، عن قرار يخص مفاوضات إعادة الرهائن وإنهاء الحرب.



وقال نتنياهو، "أصدرت تعليماتي للبدء فورا في مفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل".

وأضاف "نتنياهو: هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا أمران يسيران جنبًا إلى جنب".

وكان نتنياهو قال، اليوم الخميس، إن حكومته ستواصل السيطرة على "حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة"، مؤكدا أن العملية العسكرية في القطاع "تقترب من نهايتها".



