لبنان.. أول تعليق حكومي على عملية تسليم "السلاح الفلسطيني"

وكتب سلام، على منصة "إكس": "أرحب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم في ، حيث جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة ".وتابع أن العملية ستستكمل بـ"تسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".وفي وقت سابق من الخميس، بدأت، في المرحلة الأولى من خطة تسلم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية.وانطلق المسار من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث تسلّم دفعة أولى من السلاح وتوضع في عهدة الجيش اللبناني.وتأتي العملية تنفيذا لمقررات القمة الفلسطينية بتاريخ 21 مايو الماضي بين الرئيسين ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.