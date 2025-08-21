دول غربية تدرس نشر قوات أوروبية في أوكرانيا​

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أن أحد الخيارات العسكرية المحتملة للغرب يمكن أن يكون "إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا" ووضعها "تحت الإدارة والتحكم الأمريكيين".

وتشير الوكالة إلى أن الدعم الأمريكي المحتمل للقوات الأوروبية في الجو قد يشمل "نقل قوات دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا، وإنشاء منطقة حظر طيران بواسطة المقاتلات الأمريكية".



وسبق أن أعلنت والدول الأوروبية في بيان مشترك نشره مكتب لأركان القوات المسلحة الأمريكية، أنها طورت خيارات عسكرية للعمل تهدف، وفقا للادعاء الغربي، إلى دعم المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا. ولم يحدد البيان أي خيارات عمل محددة.



وصرح الرئيس الأمريكي سابقا بحسب قناة " نيوز" بأن ضمانات الأمن لأوكرانيا لا يمكن أن تشمل الحماية من قبل حلف .