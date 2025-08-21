وذكر مصدران على علم مباشر بالملف وفق "أكسيوس"، أن " طلبت الآن من النظر في الانسحاب من نقطة واحدة وتقليل الغارات الجوية بشكل واضح لبضعة أسابيع كخطوة أولى لإظهار الاستعداد للتعاون مع الجهد الحكومي اللبناني".وتتضمن الخطة الأمريكية وقفا مؤقتا للضربات "غير العاجلة"، التي يمكن تمديدها إذا اتخذ المزيد من الإجراءات لمنع من إعادة تأسيس نفسه في .واقترح المبعوث الأمريكي أيضا انسحابا تدريجيا من النقاط الخمس استجابة لخطوات عملية من الحكومة لنزع سلاح حزب الله، حسب المصادر.ووفقا للموقع، تتضمن الخطة الأمريكية أيضا إنشاء "منطقة الاقتصادية" في أجزاء من جنوب ، وقد وافقت وقطر بالفعل على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال انسحاب إسرائيل.يشار إلى أنه منذ وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان في الماضي، لا تزال "إسرائيل" تنفذ غارات جوية يومية تقريبا في لبنان.