تعليق جديد لترامب يخص العاصمة واشنطن

وقال في تصريحات صحافية: "سأخرج الليلة مع الشرطة ومع الجيش.. بالطبع سنقوم بعملنا.. يقوم بعمل رائع".وصرح مسؤول في وفق صحيفة "ذا هيل" بأن تفاصيل ما سيفعله ترامب لا يزال قيد الإعداد وسوف يتم الإعلان عنه قريبا.وفي المقابل، ذكر مصدر مطلع بحسب شبكة "CNN" أن بعض أعضاء مكتب الميداني في والمكلفين بإدارة تحرك رئاسي كهذا، فوجئوا بإعلان الرئيس.في وقت سابق من هذا الشهر، أمر ترامب بتولي ونشر .وندد ترامب مرارا وتكرارا بالجريمة في ، على الرغم من أن إجمالي أعداد الجرائم المبلغ عنها أقل هذا العام مقارنة بعام 2024، ووصف تحركاته في المدينة بأنها جهد لجعل العاصمة أكثر أمانا وجمالا.