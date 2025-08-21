إيران تغلق مجالها الجوي.. أنباء عن مناورات عسكرية

وقال المصدر في حديث لـ ، "لاسباب غير معلومة الساعة العاشرة مساء هذا اليوم اغلقت الاجواء ومنعت الطيران".وأضاف المصدر أن "طائرة عراقية كان من المفترض ان تتجه من إلى تم منع اقلاعها وإنزال المسافرين"، مشيرا الى أنه "لغاية الان لا توجد اي رحلات جوية الى ايران".