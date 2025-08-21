واشنطن تكشف عن مراجعة ملفات 55 مليوناً يحملون تأشيرات

وقالت الوزارة في رد مكتوب على استفسار من وكالة "أسوشييتد برس"، إن جميع حاملي التأشيرات الأميركية يخضعون لـ متابعة دائمة تشمل التدقيق في مختلف البيانات والسجلات، من أجل التحقق من أهليتهم لمواصلة الاحتفاظ بالتأشيرة، وأكدت أنه في حال ثبوت أي خرق أو مخالفة، يتم إلغاء فورًا، وفي حال كان حاملها داخل الأراضي الأميركية فإنه يصبح عرضة للترحيل.وتشمل معايير المراجعة، وفقًا للوزارة، تجاوز مدة الإقامة، ممارسة أنشطة إجرامية، تهديد الأمن العام، الانخراط في أنشطة إرهابية، أو تقديم دعم لمنظمات مصنفة إرهابية، وأوضحت أن عملية التدقيق تأخذ بعين الاعتبار كل المعلومات المتاحة بما فيها سجلات أجهزة الأمن والهجرة، إضافة إلى متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمستفيدين.ومنذ وصول إلى ، شددت إجراءاتها تجاه المهاجرين وحاملي التأشيرات، خاصة الطلبة وبرامج التبادل الثقافي، حيث فرضت المزيد من المقابلات الشخصية والإجراءات الأمنية على طالبي التأشيرات.