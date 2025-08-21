تحطم طائرة عسكرية ماليزية أثناء إقلاعها

أعلنت الماليزية عن وقوع حادث لطائرتها من طراز ، في قاعدة كوانتان الجوية مساء الخميس.

وتحطمت الطائرة التابعة للقوات الجوية الماليزية عند إقلاعها من مطار السلطان حاجي أحمد شاه في كوانتان.



وفقاً لبيان صادر عن الملكي الماليزي، وقع الحادث أثناء تدريب ليلي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد الطائرة وضابط أنظمة الأسلحة قفزا بالمظلة بسلام.



وأعلنت القوات المسلحة الماليزية أنها تتخذ إجراءات فورية وستقدم تحديثات بشأن التحقيق.