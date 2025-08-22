اخر تطورات الملف النووي الإيراني.. ماذا عن المهلة المقبلة ؟

وأوضحت الوكالة أن عراقجي سيجري الاتصال مع نظرائه من وبريطانيا وألمانيا اليوم الجمعة.وتهدد القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات على إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات.وكانت القوى الأوروبية قد منحت حتى نهاية أغسطس للعودة إلى المفاوضات والسماح بالتفتيش، وإلا ستواجه عواقب عبر .وقد رفضت إيران التهديد، معتبرة أن استعادة العقوبات سيكون عملا غير قانوني، ملمحة إلى احتمال انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي.ومن جانب آخر، من المقرر أن يسافر مسؤولو إلى الأسبوع المقبل للتشاور مع ، وسط تزايد المخاوف بشأن عجز الوكالة عن تتبع مخزون إيران من اليورانيوم شبه المخصص لصنع القنابل، وفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على الوضع لوكالة "بلومبرغ".ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه تشاؤم الوكالة الدولية بشأن فرص عودة مفتشيها إلى إيران بعد طردهم خلال الحرب مع في يونيو، وهو ما أنهى فعليا الرقابة الدولية على نطاق وقدرات طهران النووية.