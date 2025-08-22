توتر أمني في سوريا.. مخطط لهروب جماعي من سجن "الكلاسة"

وبحسب لحقوق الإنسان، استغل السجناء ثغرات داخل السجن لإحداث فوضى وفتح الطريق للهروب، ما أدى إلى اندلاع عصيان داخل المهاجع استمر نحو ساعة. خلال هذه الفترة، أشعل السجناء حالة من والاحتجاجات، قبل أن تتدخل قوات الحراسة مدعومة بعناصر من وتنجح في تطويق المهاجع والسيطرة على الموقف من دون تسجيل أي عملية فرار.وأشار المرصد إلى أنّ عدداً من المشاركين في المحاولة نُقلوا إلى زنازين انفرادية للتحقيق معهم، وسط تشديد أمني ملحوظ حول محيط السجن.ويضم "الكلاسة" موقوفين مدنيين في قضايا جنائية مختلفة، ويعاني من ظروف صعبة مثل الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعله عرضة لمحاولات تمرد وتوترات متكررة.