إسرائيل تمنع دخول الكوادر الطبية الدولية الى غزة

وأوضحت الصحيفة أنّ قرار المنع صدر في اللحظة الأخيرة منسّق أنشطة حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية، رغم أنّ الفريق الطبي كان يضم ممرضة حصلت على تصريح، لكن سُحبت الموافقة لغياب الفريق كاملاً.وقالت الطبيبة الأميركية ميمي سيد في تصريح لـ"هآرتس" إنّ المنع جاء نتيجة مواقفها العلنية المنتقدة لسياسات الجيش الإسرائيلي في ، مؤكدةً أنّ " لا تريد دخول صحافيين أو أطباء يمكن أن يكشفوا حقيقة ما يجري هناك، خصوصاً في ظل التخطيط لاحتلال مدينة غزة".وأشارت سيد إلى أنّها بعد مغادرتها غزة في كانون الأول 2024، أدلت بتصريحات لوسائل إعلام دولية انتقدت خلالها سياسات الجيش الإسرائيلي، مضيفة: "أكبر ما تعلمته من غزة أنّه لا يمكن الحقيقة، بعد أن ترى ما يحدث هناك يصبح من السهل التمييز بين الخير والشر".يُذكر أنّ الطبيبتين كانتا قد دخلتا غزة سابقاً عبر منظمة "غودا" الطبية الدولية التي تُرسل فرقاً إلى بؤر الأزمات حول العالم، حيث زارت سيد القطاع مرتين خلال الحرب (آب وكانون الأول 2024)، فيما زارت لا-سكولان غزة في كانون الأول من العام نفسه.