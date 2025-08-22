إسرائيل تمنع رئيس برشلونة من الدخول

وقالت الإسرائيلية اليوم الجمعة إن "قرار المنع يأتي وفقا لقانون الدخول إلى ، وبالتنسيق مع ومجلس "، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.ويأتي هذا القرار في أعقاب تصريحات أدلى بها العمدة مؤخرا ضد إسرائيل، وبعد أن بلدية برشلونة في مايو الماضي على قرار يقضي بـ"قطع العلاقات مع إسرائيل".يشار إلى أن رئيس وزراء إسبانيا ، الذي تعترف بلاده بفلسطين، هاجم بشدة إسرائيل ووصفها بأنها دولة إبادة على خلفية الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع .