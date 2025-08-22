للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط.. الأمم المتحدة تعلن رسميا تفشي المجاعة بغزة

فقد أصدرت منظمات العالمية وصندوق للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في عالقون في مجاعة.وقالت المنظمات إن على ضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة.وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في قطاع غزة تضاعف 3 مرات، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.وفي السياق، أعلنت العالمية أن المجاعة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة.وقالت المنظمة إنها المرة الأولى التي ترصد فيها تفشي المجاعة في الشرق الأوسط.نصف مليونوبالتزامن مع البيان الأممي المشترك، قال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، إن المجاعة تتفشى في .وأضاف أن أكثر من نصف مليون شخص بغزة يواجهون ظروفا تتسم بالجوع والعوز والموت.وتابع المرصد -الذي يضم خبراء من عدة دول- أن سوء التغذية الحاد سيتفاقم بسرعة في القطاع حتى يونيو/حزيران 2026.