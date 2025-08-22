الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
قرار حكومي بإطلاق الكلاب الضالة في الشوارع
دوليات
2025-08-22 | 05:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
426 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
قضت
المحكمة العليا
في الهند بالإفراج عن جميع الكلاب الضالة التي تم إبعادها عن شوارع العاصمة نيودلهي بعد تعقيمها وتطعيمها.
وعدّلت المحكمة حكمها السابق، حيث قضت بإعادة الكلاب إلى نفس المناطق التي تم إبعادها منها.
كما يدعو القرار أيضاً إلى تعيين أماكن محددة لإطعام الكلاب في أنحاء العاصمة.
وكان محبو الحيوانات والنشطاء قد قدّموا طعناً ضد الحكم الأولي الذي صدر في 11 آب، والذي أمر بإيداع الكلاب في أماكن إيواء دائمة.
ورغم أن العديد من الكلاب التي تتجول في نيودلهي غير مؤذية، كان قرار المحكمة يهدف إلى السيطرة على زيادة حوادث العقر بما في ذلك الحالات التي تتضمن أطفالاً.
وتشير تقديرات تستند إلى سجلات المستشفيات إلى أن نيودلهي تستقبل ألفي حالة عقر كلاب يومياً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قرار حكومي بإيقاف استيراد التين والعنب لشهر وفتح استيراد الخيار
07:16 | 2025-07-28
قرار حكومي يخص الرمز الوظيفي الخاص بالتعيينات
13:33 | 2025-07-21
قرار حكومي بتخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني 50%
10:01 | 2025-07-07
قرار حكومي يخص الطلبة غير المسجلين
05:25 | 2025-06-20
الهند
كلاب
المحكمة العليا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
ﻹعادة
فيات
عاصم
دلهي
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
26.26%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
سياسة
26.1%
02:40 | 2025-08-21
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
اقتصاد
23.94%
09:46 | 2025-08-20
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
09:46 | 2025-08-20
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
محليات
23.7%
04:50 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
04:50 | 2025-08-21
"اتخذنا تدابير لحماية مواطنينا".. الخارجية التركية تعلق على أحداث السليمانية
07:43 | 2025-08-22
ألمانيا.. مسافرة مخمورة تجبر طائرة على الهبوط الاضطراري
06:51 | 2025-08-22
للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط.. الأمم المتحدة تعلن رسميا تفشي المجاعة بغزة
05:49 | 2025-08-22
غارة صهيونية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان
05:30 | 2025-08-22
إسرائيل تمنع رئيس برشلونة من الدخول
04:48 | 2025-08-22
"إسرائيل" تفصل 15 ضابطاً من سلاح الجو لتوقيعهم عريضة تدعو لإنهاء حرب غزة
04:27 | 2025-08-22
