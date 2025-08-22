قرار حكومي بإطلاق الكلاب الضالة في الشوارع

وعدّلت المحكمة حكمها السابق، حيث قضت بإعادة الكلاب إلى نفس المناطق التي تم إبعادها منها.كما يدعو القرار أيضاً إلى تعيين أماكن محددة لإطعام الكلاب في أنحاء العاصمة.وكان محبو الحيوانات والنشطاء قد قدّموا طعناً ضد الحكم الأولي الذي صدر في 11 آب، والذي أمر بإيداع الكلاب في أماكن إيواء دائمة.ورغم أن العديد من الكلاب التي تتجول في نيودلهي غير مؤذية، كان قرار المحكمة يهدف إلى السيطرة على زيادة حوادث العقر بما في ذلك الحالات التي تتضمن أطفالاً.وتشير تقديرات تستند إلى سجلات المستشفيات إلى أن نيودلهي تستقبل ألفي حالة عقر كلاب يومياً.