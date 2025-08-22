ألمانيا.. مسافرة مخمورة تجبر طائرة على الهبوط الاضطراري

وأوضحت الشرطة أن الراكبة اعتدت بالضرب والركل والشتائم على آخرين داخل الطائرة، ما استدعى اتخاذ قرار بالهبوط. وعلى المدرج، تولت عناصر الشرطة توقيفها، ليتبين بعد الفحوص أن نسبة الكحول في دمها مرتفعة.وأكد البيان أن أحداً لم يُصب خلال الحادثة، فيما أُطلق سراح المرأة لاحقاً على أن تتم إعادتها إلى .ونُقل باقي الركاب إلى منطقة الترانزيت في المطار بانتظار طائرة بديلة، إذ لم تعد الطائرة الأصلية صالحة لمتابعة الرحلة بعد أن أصيبت بعطل فني.