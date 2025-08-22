"اتخذنا تدابير لحماية مواطنينا".. الخارجية التركية تعلق على أحداث السليمانية

وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، إن تتابع "عن كثب" التطورات في من حيث "استقرار وأمنه" وسلامة مواطنيها.المتحدث لفت إلى أن بلاده اتخذت عبر قنصليتها في "الإجراءات اللازمة لدى السلطات المحلية المعنية لضمان اتخاذ التدابير الضرورية" لحماية مواطنيها.شهدت مدينة في وقت مبكر من اليوم، اشتباكات عنيفة، لتنفيذ مذكرة قبض صدرت بحق رئيس جبهة الشعب .وأسفرت هذه الاشتباكات عن القبض عليه مع اثنين من أشقائه هما بولاد وآسو، وفي الوقت نفسه عن مقتل 4 من عناصر في المحافظة وإصابة 10 أشخاص، فيما يجري حديث عن مقتل عدد من عناصر قوة شيخ التي تعرفت باسم " ".يواجه لاهور شيخ جنگي اتهامات وصدرت بحقه مذكرة من أمن ، وذلك وفقاً للمادة 56 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية".