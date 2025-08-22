ترامب يكشف عن حادثة أثارت غضبه

جاء ذلك في رسالة تم إرسالها من إلى بودابست، ونشرها بالاش أوربان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الهنغاري.وكتب بخط يده ردا على رسالة من أوربان حول قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنشآت البنية التحتية لخط أنابيب النفط الذي يتم من خلاله نقل النفط الخام من إلى هنغاريا وسلوفاكيا.وتم نشر نسخة مصورة من هذه الوثيقة، المرسلة من إلى الهنغاري، بواسطة بالاش أوربان على منصة التواصل الاجتماعي .في وقت سابق، دعت حكومتا هنغاريا وسلوفاكيا للضغط على أوكرانيا لوقف الهجمات على خط أنابيب "دروجبا" المخصص لنقل النفط الروسي إلى أوروبا.وجاءت الدعوة في مشترك وقعه وزيرا خارجية البلدين ويوراي بلانار، وتم توجيهه إلى على خلفية الهجوم الأخير الذي شنته القوات الأوكرانية على منشآت تابعة لـ"دروجبا".وأكد الوزيران في الخطاب أن "تأمين إمدادات الطاقة لهنغاريا وسلوفاكيا سيصبح مستحيلا دون خط أنابيب "دروجبا"، مشيرين إلى أن الهجوم الجديد الذي وقع في ليلة أمس قد يؤدي إلى تعليق شحنات النفط الموجهة إلى البلدين لمدة لا تقل عن خمسة أيام.وقبل هجوم أمس تعرض خط أنابيب "دروجبا" مطلع الأسبوع الجاري لهجوم أوكراني حيث تم توقف الإمدادات لقرابة يوم واحد قبل أن يتم استنئاف ضخ النفط الروسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا بعد إجراء إصلاحات سريعة.