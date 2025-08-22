تحذير من طهران.. موعد جديد للمحادثات الأوروبية - الإيرانية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538018-638914675792126280.jpg
تحذير من طهران.. موعد جديد للمحادثات الأوروبية - الإيرانية
دوليات
2025-08-22 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
219 شوهد
حذر وزير الخارجية الايراني،
عباس عراقجي
، الدول الاوربية من تفعيل آلية الزناد او ما تسمى بسناب بك، مؤكدًا عدم أهلية هذه الدول قانونيًا وأخلاقيًا للجوء إلى هذه الآلية.
وأفادت
وكالة مهر
للأنباء، انه أجرى وزراء خارجية
الدول الأوروبية
الثلاث ومنسقة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي محادثة هاتفية مع عراقجي.
وخلال هذه المحادثة الهاتفية، تم توضيح مواقف
ايران
تجاه ما يسمى بآلية "سناب باك" ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وأكد وزير خارجية ايران عدم أهلية هذه الدول قانونيًا وأخلاقيًا للجوء إلى هذه الآلية، محذرا من عواقب مثل هذا الإجراء.
وأكد عراقجي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تتصرف بحزم في
الدفاع عن النفس
، لم تتخلَّ قط عن نهج الدبلوماسية، وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه".
وردًا على فكرة الأطراف الأوروبية المتكررة بتمديد القرار 2231 من أجل توفير المزيد من الوقت للدبلوماسية، أوضح عراقجي أن هذا قرار يجب أن يتخذه
مجلس الأمن الدولي
أساسًا؛ وأن
طهران
، مع مواقفها وآرائها المبدئية بشأن هذه المسألة، ليس لها أي دور في هذه العملية.
وقال عراقجي إن
إيران
ستتشاور في الوقت نفسه وتتبادل وجهات النظر مع أصدقائها في
مجلس الأمن
بشأن آثار مثل هذا الإجراء والمضي قدمًا.
في هذه المحادثة الهاتفية، أكدت الدول الأوروبية الثلاث ومنسقة الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي مرة أخرى استعداد الدول الأوروبية لإيجاد حل دبلوماسي.
وفي النهاية، تقرر مواصلة محادثات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وفي ختام الاتصال، تم الاتفاق على متابعة المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تحديد موعد الجولة السادسة من محادثات واشنطن وطهران
17:16 | 2025-06-09
تركيا.. انطلاق المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية
04:09 | 2025-07-25
الجيش الإسرائيلي: تحذير جديد لسكان منطقتين في طهران لإخلائهما
18:46 | 2025-06-23
إيران تحدد موعد استئناف المحادثات مع وكالة الطاقة الذرية
13:25 | 2025-08-18
ايران
اوروبا
مجلس الأمن الدولي
الاتحاد الأوروبي
الدول الأوروبية
الدفاع عن النفس
الأمن الدولي
عباس عراقجي
مجلس الأمن
وكالة مهر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
29.27%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
سياسة
26.94%
02:40 | 2025-08-21
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
محليات
24.58%
04:50 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
04:50 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
محليات
19.21%
12:06 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
12:06 | 2025-08-21
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
الأكثر مشاهدة
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
اخترنا لك
رقم مفزع: المجاعة بغزة ستودي بحياة 132 ألف طفل!
11:20 | 2025-08-22
اميركا.. باول يفتح الباب أمام خفض الفائدة
10:32 | 2025-08-22
عاصفة رملية عاتية تجتاح السعودية
09:41 | 2025-08-22
رسميا وللمرة الأولى.. الأمم المتحدة تعلن تفشي المجاعة في غزة
09:37 | 2025-08-22
مسلحون يباغتون دورية أمنية ويوقعون 5 قتلى في ايران
09:22 | 2025-08-22
ترامب يكشف عن حادثة أثارت غضبه
08:44 | 2025-08-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.