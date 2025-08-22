تحذير من طهران.. موعد جديد للمحادثات الأوروبية - الإيرانية

وأفادت للأنباء، انه أجرى وزراء خارجية الثلاث ومنسقة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي محادثة هاتفية مع عراقجي.وخلال هذه المحادثة الهاتفية، تم توضيح مواقف تجاه ما يسمى بآلية "سناب باك" ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وأكد وزير خارجية ايران عدم أهلية هذه الدول قانونيًا وأخلاقيًا للجوء إلى هذه الآلية، محذرا من عواقب مثل هذا الإجراء.وأكد عراقجي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تتصرف بحزم في ، لم تتخلَّ قط عن نهج الدبلوماسية، وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه".وردًا على فكرة الأطراف الأوروبية المتكررة بتمديد القرار 2231 من أجل توفير المزيد من الوقت للدبلوماسية، أوضح عراقجي أن هذا قرار يجب أن يتخذه أساسًا؛ وأن ، مع مواقفها وآرائها المبدئية بشأن هذه المسألة، ليس لها أي دور في هذه العملية.وقال عراقجي إن ستتشاور في الوقت نفسه وتتبادل وجهات النظر مع أصدقائها في بشأن آثار مثل هذا الإجراء والمضي قدمًا.في هذه المحادثة الهاتفية، أكدت الدول الأوروبية الثلاث ومنسقة الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي مرة أخرى استعداد الدول الأوروبية لإيجاد حل دبلوماسي.وفي النهاية، تقرر مواصلة محادثات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية.وفي ختام الاتصال، تم الاتفاق على متابعة المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.