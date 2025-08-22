اميركا.. باول يفتح الباب أمام خفض الفائدة

وجاءت تصريحات خلال للاحتياطي الفيدرالي في بولاية وايومينغ، لتعكس موقفاً متوازناً: الاعتراف بارتفاع المخاطر على سوق العمل، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار تهديدات التضخم.وقال باول أمام مجموعة من الاقتصاديين وصانعي القرار الدوليين: «إذا بدا سوق العمل متوازناً، فهو توازن خاص ناتج عن تباطؤ واضح في كل من العرض والطلب على اليد العاملة. وهذه الحالة غير الاعتيادية تشير إلى زيادة المخاطر النزولية على العمالة، وإذا تجسدت هذه المخاطر، فقد يحدث ذلك بسرعة».وأضاف رئيس البنك المركزي الأميركي : «من الممكن أيضاً أن تؤدي الضغوط التضخمية المرتبطة بالرسوم إلى ديناميكية تضخمية أكثر دوامًا، وهو خطر يجب تقييمه وإدارته».وأشار باول إلى أن «استقرار معدل البطالة وبعض مؤشرات سوق العمل الأخرى يسمح لنا بالمضي بحذر تجاه أي تعديل في توجهنا النقدي. ومع ذلك، وبالنظر إلى السياسة النقدية الحالية المقيدة، فإن الظروف الأساسية وتطور المخاطر قد تبرر تعديل موقفنا». كما شدد على أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يتراجع رغم توقع ارتفاع الأسعار في البداية.