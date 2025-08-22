رقم مفزع: المجاعة بغزة ستودي بحياة 132 ألف طفل!

وأضاف خلال إفادة للصحفيين: "إذا لم يُتخذ أي إجراء، ومن خلال النظر إلى عدد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال التي تتزايد بسرعة، من المتوقع أن ما لا يقل عن 132 ألف طفل دون الخامسة قد يموتون بسبب سوء التغذية الحاد بحلول يونيو 2026".وفي يوم الجمعة، أعلنت الهيئة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة الأمن الغذائي للمرة الأولى، المجاعة في أمر مؤكد.ورفع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تصنيفه إلى المرحلة الخامسة، وهو أعلى وأسوأ مستوى في مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد.