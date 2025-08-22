هجوم انتحاري في دير الزور

أفادت "سانا"، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم انتحاري شنه تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة المحاذية للحدود مع .



وأشارت السورية إلى "مقتل المهاجمين".

وقالت " "، إن "هجوما انتحاريا نفذه تنظيم على حاجز في مدينة الميادين بدير " شرقي .وأشارت السورية إلى "مقتل المهاجمين".