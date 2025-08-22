غوتيريش: يجب محاسبة المسؤول عن كارثة مجاعة غزة

ودعا الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.من جهته، قال مفوض السامي لحقوق الإنسان ، إن ظهور المجاعة في شمال قطاع هو "نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، وإن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب".وأردف تورك يقول في بيان للصحفيين في إشارة إلى تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع "المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية".وأضاف "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب، وقد تمثل الوفيات الناجمة عنه أيضا جريمة حرب هي القتل العمد".