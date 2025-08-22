الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538034-638914796085063366.jpg
غوتيريش: يجب محاسبة المسؤول عن كارثة مجاعة غزة
دوليات
2025-08-22 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
66 شوهد
قال الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
، اليوم الجمعة، إن المجاعة في
غزة
هي
كارثة
من صنع الإنسان.
وأكد غوتيريش على "ضرورة قيام
إسرائيل
بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان القطاع"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن السماح باستمرار الوضع في غزة دون محاسبة".
ودعا الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
من جهته، قال مفوض
الأمم المتحدة
السامي لحقوق الإنسان
فولكر تورك
، إن ظهور المجاعة في شمال قطاع
غزة
هو "نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، وإن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب".
وأردف تورك يقول في بيان للصحفيين في إشارة إلى تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع "المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في
محافظة غزة
هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب، وقد تمثل الوفيات الناجمة عنه أيضا جريمة حرب هي القتل العمد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
غزة
المجاعة
الامم المتحدةً
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
فولكر تورك
محافظة غزة
إسرائيل
كارثة
