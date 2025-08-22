الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون وهدفين آخرين

وجاء في البيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع ".وأضاف: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت في منطقة المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، متجاوزا المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو الإسرائيلي وهروب ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".وتابع: "ونفذ المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين تابعين للعدو الإسرائيلي أحدهما عسكري والآخر حيوي في منطقتي يافا وعسقلان بـفلسطين المحتلة".وأكد البيان على أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".وأضاف: "تقدر وتثمن القوات المسلحةُ اليمنية، ومعها كافة أبناء الشعب اليمني ، بطولات وتضحيات إخواننا الصامدين في غزة، وهم يضربون أروع الأمثلة في الوقوف أمام أعداء الأمّة، ويقدمون أنفسهم وكل ما لديهم في سبيل الله دفاعا عن شرف الأمة وعن كرامتها، ورفضا لمشاريع الاستباحة ومخططات التوسع.. فلهم منا ومن كل أحرار الأمة ألف ألف تحية، ولا نامت أعين الجبناء".وختم البيان: " بشعبه الوفي وجيشه المجاهد وقيادته المؤمنة، معهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".