وذكرت الوسائل أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات.ولفتت صحيفة "الأخبار" إلى أن الغارة تمت بصاروخ أرض - أرض.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مخزن وسائل قتالية تابعا لحزب الله في منطقة دير كيفا.وأفاد بأن وجود مخزن الوسائل القتالية الذي تم استهدافه، يشكل خرقا للتفاهمات بين ولبنان.وشدد الجيش على أنه سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على إسرائيل.