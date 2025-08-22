إيران: أنشأنا ببعض الدول بنى تحتية ومصانع للسلاح وسنكشف عنها عند الحاجة

وقال الإيراني، في مقابلة تلفزيونبة، إن "إنتاجنا للصواريخ استمر خلال الحرب مع وأعدنا النظر في طريقة تصنيعها بعد الحرب".واشار الى انه "انشأنا في بعض الدول بنى تحتية ومصانع للسلاح وسنكشف عنها خلال شهر إذا اقتضت الحاجة".وأكدا أنه "لدينا صواريخ جديدة قمنا باختبارها في العام الماضي وهي تحمل رؤوسًا حربية متطورة وقابلة للمناورة"، مضيفًا: "لم نستخدم أحدث إنجازاتنا في المجال الصاروخي في الحرب مع الصهاينة".