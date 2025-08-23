كارثة وشيكة في تركيا

وأوضح أن "هذا الوضع ليس فقط نتيجة للأزمة المناخية، بل هو أيضا نتاج سياسات خاطئة تم تجاهلها، وتجاهل لتحذيرات العلماء والمدافعين عن البيئة على مدار سنوات".وفي بيان نشره على حسابه على ، قال جوكان زيبك: "هذه رسالة لأولئك الذين يدعون الوطنية. فلنلق نظرة على ما يحدث: تعيش أكثر فترات الجفاف حدة في الـ52 سنة الماضية، مع انخفاض الأمطار بنسبة 26 بالمئة".وتابع: "السدود تفرغ بسرعة. يتم نهب المياه الجوفية من قبل شركات التعدين. والري الزراعي يقع ضحية لعدم الكفاءة"، موضحا ان "الوضع الذي نواجهه اليوم ليس مجرد أزمة مياه، بل هو أيضا أزمة إدارة. هذه هي خريطة الجفاف لـ 12 شهرا".