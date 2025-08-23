بالصورة.. كدمة جديدة على يد ترامب اليمنى

وأكد صحيفة "ديلي بيست" أن كريم الأساس غير المُلمع على يد الرئيس كان هذه المرة كان واضحا جدا، لافتة إلى أن البالغ من العمر 79 عاما، استخدم المكياج لإخفاء الكدمات في يده اليمنى في مناسبات متعددة منذ عودته إلى منصبه.وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت في بيان تعليقا على ذلك: "الرئيس ترامب رجل الشعب وهو يلتقي بعدد أكبر من الأمريكيين ويصافحهم يوميا أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ"، مضيفة أن "التزامه لا يتزعزع وهو يثبت ذلك كل يوم".وكان هذا هو التبرير الذي أصدره البيت الأبيض، حينما ذكر أن الكدمة التي ظهرت في شهر فبراير سببها مصافحات الرئيس المتتالية.وتعليقا على ذلكم اقترح الصحفي على الرئيس الأمريكي استبدال المصافحات بأنواع أخرى من التحية.بالإضافة إلى ذلك، خلال خطابه في البيت الأبيض، قضى ترامب معظم الوقت ممسكا بيديه مطويتين على الطاولة، مغطيا راحة يده اليمنى باليسرى، ولكن عندما نهض برز كريم الأساس على بشرته.ووفقا لمقال نشر الشهر الماضي، أفاد البيت الأبيض بأن ترامب مصاب بقصور وريدي مزمن، وهو مرض شائع بين الأشخاص في عمره.وكان البيت الأبيض صريحا في إعلان تشخيص مرض ترامب، إلا أنه تهرب في بعض الأحيان من الإجابة على أسئلة حول صحة الرئيس عندما سُئل عن كاحليه المتورمين ويده المصابة.