العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
بعد تعثر جهود إنهاء الحرب.. ترامب يلوح بعقوبات قاسية ضد روسيا
دوليات
2025-08-23 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
536 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
تراجعت فرص عقد قمة بين
روسيا
وأوكرانيا الجمعة مع إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه سيتخذ قرارا "مهماً" خلال أسبوعين قد يشمل فرض عقوبات على روسيا في ظل تعثر جهود الوساطة الأميركية.
وبعدما كان
ترامب
أعلن مطلع الأسبوع أن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
ونظيره الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
اللذين التقى كلا منهما على حدة في الآونة الأخيرة، موافقين على مقترح عقد قمة بينهما، عاد وشبّههما الجمعة بـ"الزيت والماء"، مؤكدا أن جمعهما في لقاء مشترك بالغ الصعوبة.
وقال وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
إنه "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين، فيما زار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)
مارك روته
كييف لمناقشة ملفات أبرزها الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا.
وصرّح ترامب للصحافيين في
واشنطن
أن الزعيمين "لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية".
وأضاف أنه سيتخذ قرارا "مهما" خلال أسبوعين بشأن جهود السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن
موسكو
قد تواجه فرض عقوبات ضخمة أو أنه قد يكتفي بعدم فعل شيء.
وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضوي وهو يرتدي قبعة بيسبول حمراء كتب عليها "ترامب كان محقا في كل شيء"، إن "رقص
التانغو
يحتاج لشخصين".
وتابع "في غضون أسبوعين سنعرف في أي اتجاه سأذهب"، موضحا "سيكون قرارا مهما للغاية، وسيكون إما عقوبات ضخمة أو رسوم جمركية أو كليهما، أو لن نفعل شيئا ونقول: إنها معركتكم".
وكشف ترامب أنه قد يدعو الزعيم الروسي لحضور نهائيات
كأس العالم
لكرة القدم 2026 التي ستقام في
الولايات المتحدة
في حال إحراز تقدم بشأن أوكرانيا.
كما أضعف
لافروف
الآمال في إجراء محادثات مباشرة بين
بوتين
وزيلينسكي لحل النزاع الذي دخل عامه الرابع، من خلال التشكيك في شرعية الرئيس الأوكراني وتكرار مطالب الكرملين "المتشددة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
لهذا السبب.. اليويفا يتوعد برشلونة بعقوبات قاسية
02:50 | 2025-06-04
بوتين يعلن رغبته في إنهاء الحرب ضد أوكرانيا
11:39 | 2025-08-16
ترامب أمام القادة الأوروبيين: هدفنا إنهاء الحرب في أوكرانيا
14:55 | 2025-08-18
ترامب يستقبل زيلينسكي لبحث سبل إنهاء الحرب الأوكرانية
13:16 | 2025-08-18
ترامب
بوتين
الحرب
فولوديمير زيلينسكي
حلف شمال الأطلسي
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سيرغي لافروف
سومرية نيوز
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
32.07%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
رياضة
25.18%
07:22 | 2025-08-21
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
07:22 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
محليات
22.8%
12:06 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
12:06 | 2025-08-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
19.95%
03:45 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-08-23
المزيد
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
الأونروا: المجاعة تحصد أرواح الغزيين يوميا
04:59 | 2025-08-23
موقف سوري رسمي بشأن "اتفاق امني قريب مع إسرائيل"
02:54 | 2025-08-23
ماكرون يتحدث عن انباء هوية زوجته الحقيقية ويتحرك قضائيا
02:00 | 2025-08-23
بالصورة.. كدمة جديدة على يد ترامب اليمنى
01:23 | 2025-08-23
كارثة وشيكة في تركيا
01:06 | 2025-08-23
إيران: أنشأنا ببعض الدول بنى تحتية ومصانع للسلاح وسنكشف عنها عند الحاجة
17:39 | 2025-08-22
