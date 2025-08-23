بعد تعثر جهود إنهاء الحرب.. ترامب يلوح بعقوبات قاسية ضد روسيا

وبعدما كان أعلن مطلع الأسبوع أن الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني اللذين التقى كلا منهما على حدة في الآونة الأخيرة، موافقين على مقترح عقد قمة بينهما، عاد وشبّههما الجمعة بـ"الزيت والماء"، مؤكدا أن جمعهما في لقاء مشترك بالغ الصعوبة.وقال وزير الخارجية الروسي إنه "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين، فيما زار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) كييف لمناقشة ملفات أبرزها الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا.وصرّح ترامب للصحافيين في أن الزعيمين "لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية".وأضاف أنه سيتخذ قرارا "مهما" خلال أسبوعين بشأن جهود السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن قد تواجه فرض عقوبات ضخمة أو أنه قد يكتفي بعدم فعل شيء.وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضوي وهو يرتدي قبعة بيسبول حمراء كتب عليها "ترامب كان محقا في كل شيء"، إن "رقص يحتاج لشخصين".وتابع "في غضون أسبوعين سنعرف في أي اتجاه سأذهب"، موضحا "سيكون قرارا مهما للغاية، وسيكون إما عقوبات ضخمة أو رسوم جمركية أو كليهما، أو لن نفعل شيئا ونقول: إنها معركتكم".وكشف ترامب أنه قد يدعو الزعيم الروسي لحضور نهائيات لكرة القدم 2026 التي ستقام في في حال إحراز تقدم بشأن أوكرانيا.كما أضعف الآمال في إجراء محادثات مباشرة بين وزيلينسكي لحل النزاع الذي دخل عامه الرابع، من خلال التشكيك في شرعية الرئيس الأوكراني وتكرار مطالب الكرملين "المتشددة".