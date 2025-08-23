الأونروا: المجاعة تحصد أرواح الغزيين يوميا

وقالت الأونروا، في بيان صحافي على صفحتها بموقع " ": "عكس مسار الكارثة المستمرة - فيضان مع زيادة كبيرة من المساعدات من خلال بما في ذلك الأونروا".وأضافت الأونروا أن "مخازن الأونروا لوحدها في ومصر ممتلئة"، مشيرة إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية وهي جاهزة لملء 6000 شاحنة.وتابعت: "يجب على أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة".ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة الوضع في قطاع غزة بأنه " من صنع الإنسان".وفي رده على الإعلان عن المجاعة في منشور على "إكس"، وصف غوتيريش الظروف في غزة بأنها " حي".وشدد على أن الوضع "ليس لغزا" لكنه "كارثة من صنع الإنسان واتهام أخلاقي وفشل للإنسانية نفسها".