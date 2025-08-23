تُنشر لأول مرة.. تفاصيل جديدة عن ليلة الهجوم على إسرائيل

وقال حاليفا إن تلقى تحذيرا استراتيجيا مسبقا حول احتمال وقوع حرب، لكنه لم يستجب بجدية، بل قلل من الاجتماعات معه حتى أصبحت مرة كل 6 أشهر.كما أشار إلى أن رئيس هيئة الاستخبارات لا يحدد له ما هي المعلومات التي يتلقاها، إذ لدى نتنياهو مدير استخبارات خاص يقدم تقاريره له مباشرة.حاليفا، الذي استقال من منصبه في أبريل 2024 اعترافا بمسؤوليته عن التقصير، قال إن نتنياهو فشل في حماية المواطنين، واصفا بأنها أشبه "ببيت دعارة".وذكر حاليفا أن التحذيرات بشأن الهجوم بدأت تظهر مساء 6 أكتوبر، لكنه تلقى أول اتصال من مساعدته في الساعة 3:20 فجرا، ما يشير إلى تقاعس في تعامل الجيش والاستخبارات مع التحذيرات.وتركز تسجيلات حاليفا على إخفاق القيادة السياسية والعسكرية في وتحليل التهديدات، وتوضح مدى انفصال نتنياهو عن الواقع الأمني، مع تحميل المسؤولية لكبار القادة العسكريين والاستخبارات. وتعتبر هذه التسجيلات وثيقة مهمة في تقييم نتائج هجوم 7 أكتوبر وتأثيرها على .