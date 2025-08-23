وفاة أكثر من 1300 شخص بسبب موجة الحر في البرتغال



ـ دولي



أعلنت السلطات في عن وفاة 1331 شخصاً جراء موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد بين 27تموز/يوليو الماضي و15 الجاري، في زيادة ملحوظة للوفيات بلغت 25 % خلال هذه الفترة.





ووفقاً للبيانات الرسمية، كانت الفئة العمرية التي تتجاوز 75 عاماً هي الأكثر تضررًا، حيث أدّى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة لديهم، خاصة أمراض القلب والجهاز التنفسي.



وسجلت المناطق الشمالية والوسطى وجنوب ألينتيخو أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة في ، وفقاً لشبكة " " الإخبارية.