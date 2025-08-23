Alsumaria Tv
مجزرة جديدة بحق النازحين في غزة واستهداف متكرر للباحثين عن الطعام

دوليات

2025-08-23 | 07:21
مجزرة جديدة بحق النازحين في غزة واستهداف متكرر للباحثين عن الطعام
الجزيرة نت
66 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة بحق النازحين قرب خان يونس، واستهدفت مجددا المجوّعين الباحثين عن الطعام، وذلك بالتوازي مع استعدادها لبدء اجتياح مدينة غزة.

فقد أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر باستشهاد 17 شخصا -بينهم 6 أطفال- إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فجر اليوم خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

ونشر مستشفى الكويت التخصصي الميداني صورا تظهر جثث شهداء، ومصابين يتلقون العلاج.

وعقب هذه المجزرة، استهدفت مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين شمال مدينة خان يونس مما أسفر عن استشهاد سيدتين وإصابة 14 آخرين، وفقا لمستشفى الهلال الأحمر الميداني.

كما أفاد مستشفى الهلال الأحمر الميداني بإصابة نازحين بنيران الاحتلال في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب خان يونس.

كذلك نفذت طائرات جيش الاحتلال غارات وسط وشمال خان يونس، وبالتزامن مع ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني داخل المدينة وشمالها، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وفي جنوب القطاع أيضا، أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بإصابة عدد من المجوّعين بنيران قوات الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات شمال رفح.

استهداف للمجوّعين ونسف للمباني
وفي التطورات الميدانية أيضا، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 34 فلسطينيا -بينهم 12 من المجوّعين الساعين للحصول على الطعام- بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.

وفي منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة باستشهاد 10 وإصابة آخرين من المجوّعين بنيران جيش الاحتلال في وقت كانوا يحاولون الحصول على بعض الطعام.

وقد تعرضت الأحياء الجنوبية لمدينة غزة صباح اليوم لقصف جوي ومدفعي، وأفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص في حي الصبرة.

وقد أظهرت صور توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط الحي، وترافق التوغل مع أصوات اشتباكات في المنطقة.

وفجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال 6 عمليات نسف للمباني السكنية خلال أقل من 15 دقيقة في حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة) وفقا لقناة الأقصى الفضائية.

وتأتي عمليات النسف الجديدة بينما تحاول الدبابات الإسرائيلية التوغل باتجاه وسط الحي تحت غطاء ناري كثيف. ويعد حي الزيتون أحد الأهداف الرئيسية لعملية ""عربات جدعون 2"" التي تقول إسرائيل إنها على وشك إطلاقها لاحتلال مدينة غزة.

وقد دفعت التهديدات الإسرائيلية آلاف السكان للتوجه من أطراف غزة نحو غرب المدينة وكذلك باتجاه ساحل وسط القطاع.

وفجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني في جباليا التي تشهد منذ أيام عملية عسكرية جديدة، وفي الوقت نفسه، ألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل متفجرة على منازل فلسطينيين في البلدة القديمة بجباليا.

ووسط القطاع، أفاد مستشفى العودة بوقوع إصابات إثر استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية في مخيم النصيرات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح مما أسفر عن استشهاد شخص، في حين أطلقت آليات عسكرية النار قرب محور نتساريم.

وقد أحصت المستشفيات أمس 65 شهيدا بينهم 37 في مدينة غزة، وبين الشهداء 6 من المجوّعين جرى استهدافهم في وقت كانوا يحاولون الحصول على بعض الطعام في منطقة وسط وشمال القطاع.

ومنذ تولي ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم بالمساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب 15 ألفا آخرون بنيران قوات الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع المؤسسة الأميركية في محيط مراكز التوزيع.

ومنذ انقلاب إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار، استشهد نحو 11 ألف فلسطيني وأصيب 45 ألفا آخرون، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Play
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
Play
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Play
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Play
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
Play
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
Play
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
Play
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Play
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
Play
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Play
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
Play
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Play
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
