مجزرة جديدة بحق النازحين في غزة واستهداف متكرر للباحثين عن الطعام

فقد أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر باستشهاد 17 شخصا -بينهم 6 أطفال- إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فجر اليوم النازحين في منطقة أصداء خان (جنوبي قطاع غزة).ونشر مستشفى التخصصي الميداني صورا تظهر جثث شهداء، ومصابين يتلقون العلاج.وعقب هذه المجزرة، استهدفت مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين شمال مدينة خان يونس مما أسفر عن استشهاد سيدتين وإصابة 14 آخرين، وفقا لمستشفى الميداني.كما أفاد مستشفى الأحمر الميداني بإصابة نازحين بنيران الاحتلال في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب خان يونس.كذلك نفذت طائرات جيش الاحتلال غارات وسط وشمال خان يونس، وبالتزامن مع ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني داخل المدينة وشمالها، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.وفي جنوب القطاع أيضا، أفاد في خان يونس بإصابة عدد من المجوّعين بنيران قوات الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات شمال رفح.استهداف للمجوّعين ونسف للمبانيوفي التطورات الميدانية أيضا، أفادت مصادر في باستشهاد 34 فلسطينيا -بينهم 12 من المجوّعين الساعين للحصول على الطعام- بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.وفي منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة باستشهاد 10 وإصابة آخرين من المجوّعين بنيران جيش الاحتلال في وقت كانوا يحاولون الحصول على بعض الطعام.وقد تعرضت الأحياء الجنوبية لمدينة غزة صباح اليوم لقصف جوي ومدفعي، وأفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص في حي الصبرة.وقد أظهرت صور توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط الحي، وترافق التوغل مع أصوات اشتباكات في المنطقة.وفجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال 6 عمليات نسف للمباني السكنية خلال أقل من 15 دقيقة في حي (جنوب شرقي مدينة غزة) وفقا لقناة الأقصى الفضائية.وتأتي عمليات النسف الجديدة بينما تحاول الدبابات الإسرائيلية التوغل باتجاه وسط الحي تحت غطاء ناري كثيف. ويعد حي الزيتون أحد الأهداف الرئيسية لعملية ""عربات جدعون 2"" التي تقول إنها على وشك إطلاقها لاحتلال مدينة غزة.وقد دفعت التهديدات الإسرائيلية آلاف السكان للتوجه من أطراف غزة نحو غرب المدينة وكذلك باتجاه ساحل وسط القطاع.وفجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني في جباليا التي تشهد منذ أيام عملية عسكرية جديدة، وفي الوقت نفسه، ألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل متفجرة على منازل فلسطينيين في البلدة القديمة بجباليا.ووسط القطاع، أفاد بوقوع إصابات إثر استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية في مخيم النصيرات.كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح مما أسفر عن استشهاد شخص، في حين أطلقت آليات عسكرية النار قرب محور نتساريم.وقد أحصت المستشفيات أمس 65 شهيدا بينهم 37 في مدينة غزة، وبين الشهداء 6 من المجوّعين جرى استهدافهم في وقت كانوا يحاولون الحصول على بعض الطعام في منطقة وسط وشمال القطاع.ومنذ تولي ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم بالمساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب 15 ألفا آخرون بنيران قوات الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع في محيط مراكز التوزيع.ومنذ انقلاب إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار، استشهد نحو 11 ألف فلسطيني وأصيب 45 ألفا آخرون، وفقا لوزارة بالقطاع.