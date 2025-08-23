احباط هجوم "إرهابي" كبير في إيران

ووفقا لبيان رسمي صدر اليوم السبت، فإن عناصر الخلية غير إيرانيين، كان بحوزتهم ترسانة من الأسلحة المتطورة، من بينها قاذفة RPG-7 مزودة بتقنية التوجيه بالليزر، رشاشات أمريكية من طراز M4 وM16، قنابل يدوية، سترات ناسفة، أجهزة اتصال لاسلكي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات المضادة للأفراد.وأوضح البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الخلية خلال تبادل عنيف ومطول لإطلاق النار، فيما تم اعتقال اثنين آخرين، كما أصيب اثنان من عناصر الاستخبارات وأحد خلال الاشتباك.وأشار البيان إلى أن الخلية كانت تستهدف "أحد المراكز الحيوية" في شرق البلاد، لافتا إلى أن طبيعة هذا الهدف تتشابه مع الأهداف العسكرية التي طالها "الكيان الصهيوني" خلال الحرب الأخيرة، في إشارة إلى وجود دعم خارجي محتمل.